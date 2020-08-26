Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafından uyandırılamayan 6 aylık bebek Ahmet Baran Şahin, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
6 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
26.08.2020 - 11:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Bafra ilçesinde annesi tarafından uyandırılamayan 6 aylık bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,
727335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727335.aspx
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