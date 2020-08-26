Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafından uyandırılamayan 6 aylık bebek Ahmet Baran Şahin, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.