Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolu Kümbetli köyü kavşağında Ömer Ö. idaresindeki 60 EJ 189 plakalı Toyota marka otomobillin, İlker G. idaresindeki 60 NV 676 kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araç içinde sıkışan sürücüye Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nursel Ö. Erbaa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.