Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, başta Ankara olmak üzere Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinden vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı uyarıldı. Valilik açıklamasında, "28 Ağustos 2020 tarihinden 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.” denildi.

Hava sıcaklıkları Ankara 32-36, Kırıkkale 33-38, Çankırı 33-38, Bolu 28-34, Düzce 33-38, Zonguldak 27-30, Bartın 32-36, Karabük 33-38 derece olması bekleniyor.