Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Kadının evde çalışırken aynı zamanda çocuklarının eğitiminden evdeki sorumluluklarına kadar her alanda eskiye göre daha fazla sorumluluk üstlendiği, eşle paylaşımda da gerileme görüldüğü dikkat çekti. TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı şirketi, 26 Ağustos Kadın Eşitliği Günü’nde bir bülten yayınladı ve eşitsizliğin giderilmesinin daha fazla önem taşıdığı vurguladı. İşte yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuçlar:

¥ Salgında çalışma şartları çok zorlaşan sağlık ve hizmet sektörü çalışanlarının yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Eğitime ara verilince çocukların evde kalması kadının sorumluluğunu ve çalışma güçlüğünü artırdı.

¥ İstatistikler, evde bulunma sırasında aile içi şiddetin de derinleşmekte olduğunu gösterdi.

¥ İş yerinde çalışma döneminde en azından çocuğun sorumluluğunu paylaşan eşlerin paylaşımlarının da azalması dikkat çekti.

¥ Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, gerek toplumda gerek çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kalıcı düzenlemeler yapılması gerektiğine de dikkat çekti.