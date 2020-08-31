Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yani ilk 5 yıl o kadar önemli ki, her günü planlamak bile gerekebilir aslında. Uzman Klinik Psikolog Müge Yahşi bu konuda söylüyor: Beyin nöronlardan oluşuyor. Nöronlar kullanıldıkça birbirini sağlamlaştırıyor, zeka gelişiyor, kullanılmayan nöronlar da çöp olup gidiyor. Teknolojik cihazlarla erken taşınan çocuklarda alışkanlık ve bağımlılık erken gelişiyor. İlk 5 yaşta teknolojik ürünlere maruz kalan çocuk daha az çevresel uyarı aldığı için zekâsı daha az gelişiyor, daha az öğreniyor. Bunun için 5 yaş altı çocuklarınıza telefon verirken bir kez daha düşünün...