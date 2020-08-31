Yani ilk 5 yıl o kadar önemli ki, her günü planlamak bile gerekebilir aslında. Uzman Klinik Psikolog Müge Yahşi bu konuda söylüyor: Beyin nöronlardan oluşuyor. Nöronlar kullanıldıkça birbirini sağlamlaştırıyor, zeka gelişiyor, kullanılmayan nöronlar da çöp olup gidiyor. Teknolojik cihazlarla erken taşınan çocuklarda alışkanlık ve bağımlılık erken gelişiyor. İlk 5 yaşta teknolojik ürünlere maruz kalan çocuk daha az çevresel uyarı aldığı için zekâsı daha az gelişiyor, daha az öğreniyor. Bunun için 5 yaş altı çocuklarınıza telefon verirken bir kez daha düşünün...
Hayatın ilk 5 yılı çok kritik
31.08.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuğun beyin fonksiyonları ilk yıllarda gelişiyor. 3 yaşına kadar beyin yapısının yüzde 80'i, 5 yaşına kadar da yüzde 90'ı tamamlanıyor.
Etiketler : bebek,bebek gelişimi,0-5 yaş,
728386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728386.aspx
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