Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2006 yılında meydana gelen olayı İş Mahkemesine taşıyan, olayın iş kazası olup tazminata hükmedilmesini talep eden kadının talebi kabul edildi, tazminata hükmedildi. Banka olayı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 21. Hukuk Dairesi davacının düşmesinin kendi kusuru olduğuna hükmedip kararı bozdu.

Davacı Yüksek Sağlık Kurulu raporu ve Adli Tıp Kırımı İhtisas Dairesi raporuna göre yüzde 36,2 oranında malul kaldığını ispat etti. Bilirkişi heyetinin raporunu dikkate alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ilk kararda direndi ve davacı kadın ve iş yerini yüzde 50’şer kusurlu buldu. İşvereni kusur oranına göre 77 bin 520 TL’lik maddi, 40 bin lira manevi tazminata hükmetti ve 2006 yılından sonra işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verdi. Kurul ayrıca kadının topuklu ayakkabıyı içeren giyim şeklinin bankanın kıyafet yönetmeliğine uygun olmasına rağmen, iş yerinde gerekli tedbirlerin alınmadığı da belirtildi ve işverenin ‘ağır kusurlu’ olduğuna hükmedildi. Dosya Özel Daire tarafından da incelenecek.