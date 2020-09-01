İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde FETÖ’ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Terörle Mücadele şubesine götürüldü.
İstanbul’da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu düzenlendi
01.09.2020 - 02:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Terörle Mücadele polisi tarafından gece saatlerinde FETÖ’ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Etiketler : İstanbul,Terörle Mücadele,FETÖ,
728580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728580.aspx
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