Tartıştığı kadını boğazından bıçakladı!
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı iddia edilen kadını boğazından bıçakladı, müdahale etmeye çalışan başka bir kadını da yine aynı bıçakla yaraladı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir şahıs, tartışmaya başladığı iddia edilen E.K. isimli kadına bıçakla saldırdı. Saldırgan, kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı gören bir başka kadın da kavgayı ayırmaya çalışırken saldırgan tarafından bacağından yaralandı.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan E.K. ile hafif yaralanan diğer kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı