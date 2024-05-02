Tartıştığı kadını boğazından bıçakladı!

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Mayıs 2024 22:20 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 22:26 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı iddia edilen kadını boğazından bıçakladı, müdahale etmeye çalışan başka bir kadını da yine aynı bıçakla yaraladı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor.