Yangın, saat 16.20 civarında Nallıhan ilçesi Beyalan, Nallıgölcuk, Sürmece mevkii köylerinin arkasındaki ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen edildiği aktarıldı.
Ankara'da orman yangını
01.09.2020 - 20:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale ediliyor.
Etiketler : ankara,orman,yangın,
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