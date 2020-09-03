Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler, Derekarağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi’ne de sıçradı. 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle döndüğü yangında tedbir amaçlı 6 köy ise boşaltıldı. 2 uçak, 9 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personelinin görev aldığı alışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 70 hektarlık alanın küle döndüğü yangın alanında ekipler, soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.