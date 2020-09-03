Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler, Derekarağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi’ne de sıçradı. 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle döndüğü yangında tedbir amaçlı 6 köy ise boşaltıldı. 2 uçak, 9 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personelinin görev aldığı alışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 70 hektarlık alanın küle döndüğü yangın alanında ekipler, soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.