Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Çağlar (42) yakınları tarafından evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayşe Çağlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayşe Çağlar'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çağlar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
03.09.2020 - 13:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 42 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,şüpheli ölüm,
729220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729220.aspx
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