Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık işçilerini taşıyan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce ve Hendek ilçesindeki acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.