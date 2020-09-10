Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangınlarda, 4 hektar alanda zarar meydana geldi.
Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangınlarda, 4 hektar alanda zarar meydana geldi.
Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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