Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangınlarda, 4 hektar alanda zarar meydana geldi.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.