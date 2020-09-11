Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 40
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu 38