Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede “Arapapıştı” ismiyle de tanınan kanyona gelenler, Kemer Barajı’na akan Büyük Menderes Nehri’nin kollarından Akçay’ın kuruduğunu görünce üzüntü yaşadı. Ziyaretçiler, sular olmasa da eşsiz manzarayı fotoğraflamaktan geri durmadı. Akçay’ın sularının ulaştığı Kemer Barajı’ndaki su seviyesi de düştü. İlçe sakinleri, yaz mevsiminin sıcak geçtiği yıllarda suların çekildiğini gözlemlediklerini dile getirdi. İlçeden ailesiyle gezmeye gelen Resul Dalar, bölgede sular çekilmeden önce harika bir manzaranın olduğunu belirterek “Maalesef su yok. Daha önce de gelmiştik ve suyun da etkisiyle çok güzel manzara vardı. Ancak su olmamasına rağmen yine de ayrı bir güzelliği var. Mutlaka görülmesi gereken bir yer” dedi. Aydın’dan gelen Hatice Dal ise “Kanyonun kuruduğunu görünce çok üzüldüm. Yolun uzun ve zorlu olmasına rağmen dördüncü gelişim” ifadelerini kullandı.