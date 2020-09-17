Kaza, Ereğli ilçesi Fatih Mahallesi Arpacı Kavşağında meydana geldi. Hastane istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan M.Ü. yönetimindeki 42 ESV 42 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen A.Ö.’nün kullandığı 42 E 9105 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.G., M.E.Ö. ve E.N.Ö. ile birlikte toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.