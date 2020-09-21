Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir’in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı. 2007 yılında ölmüş görünmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir’in, Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı. Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Tayfun Demir’in adresine operasyon düzenlendi. Üzerinden sahte kimlik çıkan Tayfun Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. 44 ayrı suçtan aranan ve öldü göstererek 2007'de nüfustan kaydını sildiren Demir'in YouTube'da 435 bin abonesi var. Hakkında dolandırıcılık, organ satışı gibi suçlardan kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir, cezaevine gönderildi.