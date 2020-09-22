Çatak Mahallesi'nde yaşayan Halis (87) ve Hasan Sarı (82) kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin korona virüs testleri pozitif çıktı.
Hastanede tedavi altına alınan 6 çocuk babası Hasan Sarı, 12 Eylül'de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 4 çocuk babası Halis Sarı da 21 Eylül'de vefat etti.
Kardeşler, Çatak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
İki kardeş birer hafta arayla koronadan vefat etti
22.09.2020 - 11:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş, korona virüs teşhisi sonrasında tedavi gördükleri hastanede 9 gün arayla vefat etti.
Çatak Mahallesi'nde yaşayan Halis (87) ve Hasan Sarı (82) kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin korona virüs testleri pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kardeş,koronavirüs,
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