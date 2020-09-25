Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Akkuş ailesinin 2016 yılında dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş, 4 yıldır hasret kaldıkları evlatları Erkan’a sarılarak gözyaşı döktü. Akkuş ailesinin oğulları Erkan’a kavuşmasıyla, çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 17’e yükseldi.