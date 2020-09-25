Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Akkuş ailesinin 2016 yılında dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş, 4 yıldır hasret kaldıkları evlatları Erkan’a sarılarak gözyaşı döktü. Akkuş ailesinin oğulları Erkan’a kavuşmasıyla, çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 17’e yükseldi.
Bir aile daha evladıyla kucaklaştı
25.09.2020 - 04:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde “evlat nöbeti” tutan Akkuş ailesinin hasreti sona erdi.
Etiketler : evlat nöbeti,teslim terörists,
734273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734273.aspx
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