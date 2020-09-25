Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 24 Eylül 2020 günü saat 13:00 sıralarında PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarlaca tutuklanmıştır" denildi.