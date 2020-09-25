Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Çaydegirmeni Beldesi Merkez Mahallesi’nde gece 02.50 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen İ.S. isimli şahıs; 7.65 çapında tek atımlık tabanca görevi gören, el yapımı silah diye tabir edilen cisimle oynadığı esnada silahın patlaması sonucu elinden vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan İ.S.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, silah ve silaha ait mermilere el konuldu. İ.S. hakkında 6136 S.K.M. kapsamında adli işlemler başlatıldı.