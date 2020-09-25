Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de yaşanan Bülent Güler isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabından korona virüs tedbirlerine uymayanlara çağrıda bulundu. Kamera karşısına geçen Güler, “maske öyle değil, böyle takılır” diyerek kamera karşısında maskesiz dolaşanlara isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü vatandaşların ilgisini çekti.

"Çok goddaşız"

Canlı yayında vatandaşlara sitem dolu sözler sarf eden Güler, “Bu virüsün dünyada olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz virüsün yayılmaması için tedbir almamız gerekirken virüsü bende kapmış olabilirim. Gideceğiz testimizi yaptıracağız. Saklamak daha kötü bunda utanılacak çekilecek bir şey yok. Çin’den Hacılar'a mı gelecek? Geldi. Çok goddaşınız (kendini beğenmiş). Geldi bunu biliyoruz” dedi.

"Jandarmayı gördüğü zaman hemen takıyor"

Maske kuralını anlatan Güler, “Bir de maskeyi kullanırken bu maske. Maskeyi Hacılarlı goddaşlarımız şu şekilde takıyor. İhtiyarlarımız bu şekil, biri bu şekil, jandarmayı gördüğü zaman hemen takıyor. Kardeşim bu maske sana yapılmış. Sağlık Bakanı Koca bizzat diyor ki ‘bu maskeni takacaksın sosyal mesafeyi koruyacaksın’ bitti. Sizin tek yapacağınız bu. Bu maske böyle takılır. Burnuna kadar kapatacaksın. Ekmeğimi bile zor alıyorum. Aşağı inemiyoruz. Kardeşim gidemiyoruz, inemiyoruz. Kurtulalım da inelim. Bu şekil de korunursak düzelecek” ifadesini kullandı.