Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde 3 kişinin öldüğü taksicilerin silahlı kavgasında bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet verici görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin arabayla yerde ağır yaralı olarak yatan taksicinin kolunun üstünden geçmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların şüpheli şahsa tepki göstermesi yer alıyor.