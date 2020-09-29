Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı illerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.