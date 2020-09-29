Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 27 FH 004 plakalı Volkswagen otomobil ile M.D. yönetimindeki 79 DK 279 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. H.T. otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp elektrik direğine çarptı. H.T., ile araçta bulunan B.Ç., M.E.P., B.B.P. ve M.R.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulanslarıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
29.09.2020 - 14:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis,trafik kazası,
735321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735321.aspx
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