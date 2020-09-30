Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 29, Iğdır’da 24, Erzurum’da 23, Kars’ta 21, Ağrı’da 25, Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.
Doğu’da hava sıcaklığı düşüyor, kuvvetli sağanak bekleniyor
30.09.2020 - 08:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : sağanak,
735498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735498.aspx
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