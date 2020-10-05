Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Çukurova ilçesinde Hülya Güllüce (39), şiddet gördüğü için dinî nikahlı kocası Abdullah K.’den (60) ayrıldı ama bir süre sonra onunla yeniden birlikte yaşamaya başladı. Belediyeevleri Mahallesi 84119 Sokak’taki evlerinde sabah saatlerinde aralarında tartışma çıktı. Eşini alnından ve vücudunun iki yerinden vuran koca, yaptığı ortaya çıkmasın diye Hülya Güllüce’nin telefonuna “Günaydın aşkım” diye SMS atıp, kadının telefonundan da kendisine “Günaydın aşkım” diye karşılık yazdı. Sesler üzerine salona gelen 13 yaşındaki kızları S.N.K. annesini kanlar içinde gördü. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin eşini kıskançlık krizine girerek vurduğunu söylediği öne sürüldü. Kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Maktulün ağabeyi Ünal Güllüce “Kardeşim ayrılmak istiyordu ama arada kızları olduğu için idare ediyordu. Bir an önce idam yasasının getirilmesi gerekiyor. Haksız yere insanları öldürenleri cezaevlerinde beslememek lazım” ifadelerini kullandı.