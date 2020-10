Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü M.E, araçla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin İzmir istikametinden Ankara istikametine yaklaşık 30 kilometre kovaladığı M.E, kullandığı otomobille Ankara Yolu Caddesi'ne çıktı. Suratlı giden sürücü M.E., direksiyon kontrolünü kaybederek bir kamyonete arkadan çarptı. Daha sonra otomobilden inip elindeki çantayı atarak koşmaya başlayan M.E, peşindeki polis ekiplerince kavşakta yakalandı.

Gözaltına alınan M.E'nin çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 44 suç kaydı bulunan M.E'nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.