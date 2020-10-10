Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi. İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesi’nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 61 kg esrar, 20 gr kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
61 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
10.10.2020 - 16:18 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde 61 kilo esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,izmit,zehir,uyuşturucu,
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