Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satış, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi.

Testin pozitif çıkmasıyla zorlu sürecin başladığını ifade eden Satış, şöyle konuştu:

"Hastanede mesai bitimine doğru birden ateşimin çıktığını fark ettim. Eve gittiğimde baş ağrısı ve halsizlik başladı. Gece uykudan uyandığımda enkaz altından çıkmış gibiydim. Hemen kendimi izole edip korumaya aldım. Test için hastaneye giderken 7 yaşındaki kızım kapıdan beni tutarak 'Anne ölmeni istemiyorum' deyince çok kötü oldum."



Satış, sözlerine göz yaşları arasında şöyle devam etti:



"Hastaneye geldikten sonra tedavi sürecim başladı. Ağır bir tedavi süreci yaşadım. Branşım gereği ağrısı olan hastaların çoğu bize geliyor. Fakat benim yaşadığım ağrıyı hiçbir hastada görmedim, böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim. Bu hastalığın ağrısı yaşanır fakat anlatılması çok zor bir şey."





- "Bu süreç gerçekten beni çok yıpratıyordu"

Hastanede tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın yanında ölüm duygusunu da hissettiğini belirten Dr. Serap Satış, çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Hastalığın psikolojik etkisinin çok ağır geçtiğini anlatan Satış, şöyle devam etti:

"Hastanede kaldığım sürede her gün sevdiklerimi düşünüyordum. Onlarla her gün konuşuyordum ve birlikte ağlıyorduk. Onlar beni, ben de onları göremiyordum. Onlara iyiyim diyordum, kesinlikle iyi değildim. Sadece iyi olduğumu söylemek zorunda kalıyordum. 20 günlük tedavimin ardından çocuklarımı görünce 7 yaşındaki kızımın saçlarının beyazladığını, 9 yaşındaki oğlumun da 4 kilogram verdiğini gördüm. Hastanede tedavimin tamamlanmasıyla evde kendimi 7 gün izole ettim. Bu sürede kızım kapıma gelerek 'Annem ben sana sarılmadan uyuyamam' diyordu. Bu süreç gerçekten beni çok yıpratıyordu. Kendi canımızı ve sevdiklerimizin canını yakmamak için tedbirlere ve kurallara uyalım. Sevdiklerimizin, ailemizin yüreğine ateş düşürmeyelim. Daha mutlu günler geçirmek için bu pandemi döneminde mesafeye ve hijyene dikkat edelim."



- "Çok sayıda sağlık çalışanımız hastalandı"



HRÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek, kendisinin de Kovid-19'a yakalanıp hastalığı yendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu salgında çok sayıda sağlık çalışanımız hastalandı. Bu hastalık çok ciddi, ağrısı ve ızdırabı olan hastalık. Hastalığı geçiren en son Serap hocamız oldu. Hocamız çok ağır bir süreç geçirdi. Çocuklarından ve ailesinde uzak bir süreç yaşadı. Çocukların annelerinden uzakta kalmasıyla birinin saçı beyazlamış bir diğeri ise 4 kilogram vermiş. Bu örnek, bu hastalığın aileyi ve çocukların psikolojisini nasıl etkilediğini gösteriyor. Bunların yaşanmaması için lütfen kurallara uyalım."