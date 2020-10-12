Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Suşehri ilçesi D-100 karayolu Aşağısarıca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. N.D. (58) yönetimindeki traktör, D-100 karayolu Aşağısarıca yol ayrımı yakınlarında, aynı istikametten gelen S.D.(30) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen traktörde bulunan sürücü ile oğlu C.D. (31) ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.