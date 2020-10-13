Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32