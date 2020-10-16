Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçmeler mevkiine, polis, jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri geldi. Kafatası bulunan kişiye ait başka bir parça bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmalarında, iz takip köpekleri de yer aldı.

Geniş bir alanda sürdürülen arama çalışması, gruplar halinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bodrum'da bir tersanenin çalışanları tarafından 16 Temmuz'da, iş yerinin önünde bulunan kafatasının 2019'un aralık ayında İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklanmıştı.