Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesudiye mahallesi Şibali yolu üzerinden yapılan asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramda 4 adet madeni paraya benzer tarihi eser olarak tahmin edilen maddeler bir adet paslanmış tarihi kilit ve 1 adet metal arama dedektör ele geçirildi. Araçtaki N.U ve B.Y ekipler tarafından gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu tahmin edilen para ve dedektöre ise el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.