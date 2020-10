Türkiye Gazetesi

​Eskişehir'de yağmur yağışı öğle saatlerinde başladı. Giderek hızlanan ve adeta gökten boşalırcasına yağan yağmur, daha sonra yerini doluya bıraktı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar, dükkan tentelerine ve kapalı alanlara sığındı. Şiddetli bir şekilde yağan yağışlar sebebiyle bazı tramvay seferleri aksadı.

Bir vatmanın tramvaydan inip, paçalarını sıvayıp yolu açmaya çalışması ise kameralara yansıdı. Dolu yağışı sonrasında ortalık adeta bembeyaz olurken, meteorolojiden alınan verilere göre yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

"12 seneden beri bu binanın hali böyle"

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Millet Caddesi'nde bulunan bazı apartman girişlerine ve garajlara su doldu. Kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalışan bir vatandaş, her yağışta aynı sorunla karşılaştıklarını ifade ederken, "Burada bütün malzemelerimiz ıslanıyor. Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. 12 seneden beri bu binanın hali böyle. Her yağmur yağdığında buraları biz temizliyoruz apartman sakinleri olarak. Bıktık artık. 3 ay önce dedik. 'Şuraya bir tretuvar koyun. Su giriyor.' diye. Gelsinler görsünler" ifadelerini kullandı.