Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir. Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.