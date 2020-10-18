Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir. Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
18.10.2020 - 18:06 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler : ankara valiliği,sağanak,yağış,
739904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739904.aspx
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