Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Bölgesi'nin incisi olarak adlandırılan Davraz Kayak Merkezi’nin zirvesi hafif yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. 2 bin 635 metre rakımlı Davraz Dağı’nın zirvesine yağan kar, kentte sevinçle karşılandı. Davraz’da kar yağışlarının devam etmesi durumunda kış turizm sezonunun bu yıl erken açılması bekleniyor.