Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Adıyaman’ın Kömür beldesine bağlı Kaş köy yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan ve amca çocukları olduğu öğrenilen Ercan Yaman (17) ile Ali Yaman (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan gençler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Yaman ve Ercan Yaman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.