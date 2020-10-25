Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Adıyaman’ın Kömür beldesine bağlı Kaş köy yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan ve amca çocukları olduğu öğrenilen Ercan Yaman (17) ile Ali Yaman (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan gençler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Yaman ve Ercan Yaman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Amca çocukları kazada hayatını kaybetti
25.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da kontrolden çıkan motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 amca oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : adıyaman,ölüm,trafik kazası,
741654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741654.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER