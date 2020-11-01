Vaka sayılarının artışta olduğu Silivri’de koronavirüse yakalanan vatandaş sayısı artıyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Kaymakam Ali Partal, "Cumartesi gününden itibaren başlayan semptomlarım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi sürecini evde geçirmekteyim. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.
Silivri Kaymakamı Ali Partal’ın Covid-19 testi pozitif çıktı
01.11.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri Kaymakamı Ali Partal, koronavirüs( Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silivri kaymakamı,ali partal,koronavirüs,covid-19,
743340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743340.aspx
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