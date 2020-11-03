Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kızılcahamam ilçesindeki termal bir otelde meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Gamze Açar, sözde devremülk satışı yapılan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar'ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine, ardından da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şule Çet vakası

Olay, akıllara Çankaya'da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar'ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu belirlenirken, bu nedenle bir arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Açar'ın cansız bedeni ise

Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gamze Açar'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz Ortaköy Mezarlığı’na getirildi.

Cenazeye baba Ferhat Açar, anne Sevim Görkem, dede Osman Açar, genç kızın akrabaları ve yakınları katıldı. Gamze Açar, kılınan namazın ardından dualarla mezarlığa götürülürken, tabutunun üzerine beyaz eşarp örtüldü. Anne Görkem uzun süre gözyaşı dökerken, dede Açar ise torununun mezarından toprak alarak, poşete koydu. Açar’ın yakınları ise ‘kızım, kızım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.