Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M.E. ve yaralama suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.