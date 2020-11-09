Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir’e dönmekte olan Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki 06 AAJ 153 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.