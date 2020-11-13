Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2908 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin odunluğunda yangın çıktığı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İsmi öğrenilemeyen bir kadın ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına ambulansta oksijen verildi.

Mahallede bulunan çocuk ve yetişkinler koronavirüs tedbirlerine uymayarak merakla yangını izlemesi dikkat çekti.