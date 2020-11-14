Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki Ayda ise 91 saat sonra binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

AYDA: ANNEM EVE GELİNCE BİRLİKTE PİKNİĞE GİDECEĞİZ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı baba Uğur Gezgin, duygularını paylaştı. Gezgin, "Kızımın sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kızımla şu an aynı odada kalıyoruz. Eşim kedilerden korkardı. Kızım Ayda annesinin kedilerden korktuğunu biliyor. Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor. Kızım bana, 'Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz' diyor" ifadelerini kullandı.

"BU VİCDANSIZLIKTIR"

Uğur Gezgin, sözlerine şu sözlerle sonlandırdı: Kendi evimize geçtiğimizde psikolojik destek süreci daha da etkili olacak. Şu anda satın almak için Bayraklı ve Bornova'da ev bakıyorum. Kayalık alandan sağlam ev almak istiyorum. Depremden önce aynı bölgelerden ev baktığım için ortalama ev fiyatlarını biliyorum. 500 bin lira değerindeki evi 750 bin, 800 bine satmaya çalışıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Allah devletimizden, belediyelerimizden razı olsun. Bize çok destek oldular. Şirketim de maddi anlamda destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum.