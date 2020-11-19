Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 sene önce prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan da etkinliğe katıldı. Erdoğan, hastanede görev yapan ve o zamanlar kendisinin bakımını üstlenen hemşire Nazlı Alkan ile karşılaştı. Genç kız, 21 yıl sonra tanıştığı Alkan’a çiçek verip çabasından dolayı teşekkür etti. 26 haftalık doğduğunu belirten Erdoğan “O dönemlerde hemşirem ile bir fotoğrafım vardı. Kendini çok merak ediyordum. Tanıştığım için çok mutluyum” dedi.

Alkan da “Beyzanur’u görünce çok heyecanlandım. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.