Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhangazi ilçesi TOKİ 2. Etap konutlarında oturan Süheyla Ata (50), henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattaki evinin penceresinden düştü. Evdeki kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.