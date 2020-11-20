Orhangazi ilçesi TOKİ 2. Etap konutlarında oturan Süheyla Ata (50), henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattaki evinin penceresinden düştü. Evdeki kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
20.11.2020 - 02:30 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da evinin dördüncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,
747635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747635.aspx
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