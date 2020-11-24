Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüştü. Kurul, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyünde ve il merkezinde bulunan 148 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.
Adıyaman'da 1 köy, 148 adres karantina altına alındı
24.11.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da korona virüs salgını dolayısıyla 1 köy, 148 adres karantina altına alındı.
Etiketler : Adıyaman,
748671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748671.aspx
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