Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvancılık ile uğraşan Şeref Toy, yavru buzağıya evlerinin bir ferdi gibi baktıklarını belirterek, “ Küçükken ben bu hayvanı almıştım ölme derecesindeydi. Kendi ineklerimizin sütü ile bu hale getirdik. Evimizin bir ferdi gibi ona gözümüz gibi baktık. Bu hayvan 15 hayvanın içinde ölme derecesindeydi.15 hayvanı aldım bu 16’ncıydı.Bunu ben almam dedim yetiştirici bakamamış hayvana. Çok küçüktü 2 aylıktı. Sonrasında ben aldım 700 liraya ayırdım kenara. Burada hanımla beraber biberonla bizim ineklerin sütüyle besledik. Vitamin ve yem takviyesiyle bu hale geldi. Küçükken ben bu hayvanı almıştım ölme derecesindeydi. Kendi ineklerimizin sütü ile bu hale getirdik. Evimizin bir ferdi gibi, gözümüz gibi baktık ’’ şeklinde konuştu.