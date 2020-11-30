Olay, Cumhuriyet Mahallesi 707. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, C.P. (22) kaldırımda karşılaştığı kavgalı olduğu komşusu D.B. (30) isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P. yanında taşıdığı bıçakla D.B.'yi kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan C.P’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman’da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı
30.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da bir kadın, kavgalı olduğu komşusu tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 707. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, C.P. (22) kaldırımda karşılaştığı kavgalı olduğu komşusu D.B. (30) isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P. yanında taşıdığı bıçakla D.B.'yi kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karaman,komşu,bıçak,
750028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750028.aspx
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