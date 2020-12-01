Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş'un batısında aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri’de 6, Bitlis’te 5,Van’da 8 ve Muş’ta 3 derece olması beklenmektedir” denildi.